"Боруссия" одержала феерическую победу над ПСЖ в Лиге чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" победила парижский ПСЖ со счетом 2:1.

В начале встречи счет мог открыть Неймар, но его удар со штрафного пришелся рядом со штангой. Вскоре забить мог Санчо, но его удар в блестящем стиле отразил Навас.

Счет был открыт в середине второго тайма. Хакими прострелил в штрафную, Санчо пробил в защитника, но мяч отскочил к Холанду, который с близкого расстояния переправил его в ворота. ПСЖ быстро отыгрался, Неймар замкнул прострел в исполнении Мбаппе. Впрочем, "Боруссия" вышла вперед через две минуты благодаря голу Холанда, которому удался потрясающий удар с 20 метров. Вскоре Неймар мог оформить дубль, но его удар с близкого расстояния пришелся в штангу. Последний шанс спасти матч был у Неймара, но бразилец пробил головой выше ворот.

БОРУССИЯ - ПСЖ: ВИДЕО ГОЛОВ



Ответный матч состоится в Париже 11 марта.

"Боруссия" Дортмунд Германия – ПСЖ Франция - 2:1 (0:0)

Голы: Холанд (69, 77) - Неймар (77)

"Боруссия": Бюрки, Загаду, Хуммельс, Пишчек, Хакими, Витцель, Геррейру, Санчо, Джан, Азар (Рейна, 68), Холанд.

ПСЖ: Навас, Менье, Курзава, Тиаго Силва, Маркиньос, Верратти, Гуйе, Ди Мария (Сарабия, 76), Кимпембе, Неймар, Мбаппе.

Предупреждения: Витцель (44), Гуйе (54), Неймар (59).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

1-й тайм

2-й тайм