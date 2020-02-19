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Боруссия - ПСЖ: видео голов

среда, 19 февраля 2020, 00:21
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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" обыграла парижский ПСЖ со счетом 2:1.

Победу немецкому клубу принес дубль норвежского нападающего Эрлинга Холанда. В составе парижан голом отметился бразилец Неймар.

Ответный матч пройдет в Париже 11 марта.

"Боруссия" Дортмунд Германия – ПСЖ Франция - 2:1 (0:0)

Голы: Холанд (69, 77) - Неймар (77)

"Боруссия": Бюрки, Загаду, Хуммельс, Пишчек, Хакими, Витцель, Геррейру, Санчо, Джан, Азар (Рейна, 68), Холанд.

ПСЖ: Навас, Менье, Курзава, Тиаго Силва, Маркиньос, Верратти, Гуйе, Ди Мария (Сарабия, 76), Кимпембе, Неймар, Мбаппе.

Предупреждения: Витцель (44), Гуйе (54), Неймар (59).

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