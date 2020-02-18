RU  UA  EN

вторник, 18 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

18 февраля

14:03
СМИ обсуждают новое лицо Аллы Пугачевой - говорят, примадонна решилась на рисковую операцию Lime
13:41
Нашли бездыханным в душе: в Житомире военный погиб страшной смертью
13:40
Когда обнимаются и не ссорятся: дети Славы Каминской мило ответили на вопросы о любви Lime
13:31
Ему было всего 22: названо имя воина ВСУ, убитого в тяжелом бою на Донбассе
13:27
В Киеве обнаружили жуткую находку на парковке, фото
13:25
Авто на скорости слетело с дороги: под Киевом произошло страшное ДТП, фото
13:07
Боевики атаковали по трем направлениям: в Генштабе сделали срочное заявление по Донбассу
13:02
У Путина цинично отреагировали на кровавый бой на Донбассе
13:02
Звезда "Игры престолов" появится в новом сезоне "Ведьмака" - и на такую роль лучшего актера не найти Lime
12:51
Оккупанты уносят с поля раненых и убитых: всплыли новые детали ожесточенного боя на Донбассе
12:48
Экс-силовику в Украине сообщили о подозрении в причастности к расстрелам на Майдане
12:44
Украина останется без ракет: названа главная проблема гособоронзаказа на 2020 год
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Наставник "Ливерпуля" сделал неожиданное заявление перед матчем с "Атлетико" в Лиге чемпионов

вторник, 18 февраля 2020, 13:44
переглянути новину українською

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп отличился необычным заявлением накануне поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико". Смотрите на "Апострофе" прямую трансляцию матча "Атлетико" - "Ливерпуль".

В частности, немецкий специалист высказался о наставнике мадридского клуба Диего Симеоне.

"Атлетико не играл против команд вроде нашей. Мы должны не забывать об этом. Мы хорошо организованы, играем в футбол, у нас разные подходы к игре. Мы не чувствуем себя действующими победителями Лиги чемпионов, мы одни из претендентов на титул в этом году. Мы хотим быть в Стамбуле.

Люди говорят, что я эмоционально веду себя у боковой линии, но я на 4-м уровне, а Диего Симеоне на 12-м. Я детсадовский полицейский по сравнению с ним", – сказал немецкий наставник.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" уверенно обыграл "Челси" в центральном матче чемпионата Англии.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Новости партнеров

Читайте также

Атлетико - Ливерпуль: онлайн трансляция

Боруссия - ПСЖ: онлайн трансляция

Челси - Манчестер Юнайтед - 0:2 Хроника матча, видео голов

Лацио - Интер - 2:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: