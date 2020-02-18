Наставник "Ливерпуля" сделал неожиданное заявление перед матчем с "Атлетико" в Лиге чемпионов

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп отличился необычным заявлением накануне поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико". Смотрите на "Апострофе" прямую трансляцию матча "Атлетико" - "Ливерпуль".

В частности, немецкий специалист высказался о наставнике мадридского клуба Диего Симеоне.

"Атлетико не играл против команд вроде нашей. Мы должны не забывать об этом. Мы хорошо организованы, играем в футбол, у нас разные подходы к игре. Мы не чувствуем себя действующими победителями Лиги чемпионов, мы одни из претендентов на титул в этом году. Мы хотим быть в Стамбуле.

Люди говорят, что я эмоционально веду себя у боковой линии, но я на 4-м уровне, а Диего Симеоне на 12-м. Я детсадовский полицейский по сравнению с ним", – сказал немецкий наставник.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" уверенно обыграл "Челси" в центральном матче чемпионата Англии.