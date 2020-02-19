Атлетико - Ливерпуль - 1:0 Видеообзор

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанский "Атлетико" на своем поле был сильнее английского "Ливерпуля" и добыл минимальную победу.

Единственный гол в матче был забит в самом его начале на четвертой минуте, когда отличился Сауль.

АТЛЕТИКО - ЛИВЕРПУЛЬ: ВИДЕО ГОЛА

Ответный матч пройдет в Ливерпуле 11 марта.

Атлетико - Ливерпуль 1:0

Гол: Сауль, 4

Атлетико: Облак — Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди — Коке, Сауль, Партей, Лемар (Льоренте, 46) — Корреа (Коста, 77), Мората (Витоло, 70)

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон (Милнер, 80), Фабиньо, Вейналдум — Салах (Окслейд-Чемберлен, 72), Фирмино, Мане (Ориги, 46)

Предупреждения: Корреа — Мане, Гомес

Видеообзор матча: