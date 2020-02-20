"Шахтер" - "Бенфика": слова участников матча перед встречей в Харькове

В четверг, 20 февраля, в Харькове на стадионе "Металлист" состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и лиссабонской "Бенфикой". Смотреть онлайн "Шахтер" - "Бенфика" на "Апострофе".

Перед встречей главные тренеры команд Луиш Каштру и Бруну Лаже, а также футболисты дали свои комментарии по игре.

Так, наставник "Шахтера" сказал, что в этом матче сложно выделить фаворита. По его словам, это будет поединок двух команд, которые любят показывать красивый футбол.

Главный тренер "Бенфики" назвал "горняков" хорошей командой, а предстоящую игру трудной для своих подопечных. Также он отметил, что примерно знает, чего ждать от чемпиона Украины в первой встрече.

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко сказал, что его команде важно сделать задел перед ответным матчем. Его одноклубник Евгений Коноплянка заявил, что настраивается на поединок с "Бенфикой", как на встречу с "Реалом". Голкипер "горняков" Андрей Пятов обратил внимание, что его команде сложно даются первые матчи плей-офф. В свою очередь полузащитник "Бенфики" Адель Таарабт назвал "Шахтер" сильным клубом, но подчеркнул, что его команда настроена на победу.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" серьезно наказал Тайсона за желание покинуть клуб.