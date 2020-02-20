Шахтер - Бенфика: онлайн трансляция

20 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы сыграют донецкий "Шахтер" и лиссабонская "Бенфика". Встреча пройдет в Харькове на стадионе "Металлист".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Бенфика".

Начало встречи в 19:55.

ЛИГА ЕВРОПЫ

1/16 финала. Первый матч

ШАХТЕР Украина - БЕНФИКА Португалия

Обе команды перешли в Лигу Европы из Лиги чемпионов, заняв третьи места в своих группах. "Шахтер" выступал в группе С, где играл с "Манчестер Сити" (0:3, 1:1), "Аталантой" (2:1, 0:3) и загребским "Динамо" (2:2, 3:3). "Бенфика" в группе G встречалась с "РБ Лейпциг" (1:2, 2:2), "Лионом" (1:3, 2:1) и "Зенитом" (1:3, 3:0).

"Шахтер" и "Бенфика" ранее встречались в сезоне-2007/08. Тогда команды попали в одну группу в Лиге чемпионов. Сначала украинцы победили в Португалии со счетом 1:0, а затем "Бенфика" взяла реванш в гостях - 2:1.