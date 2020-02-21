Лидер "Шахтера" оказался в центре громкого скандала во время матча Лиги Европы

Бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон, который вышел в стартовом составе на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики" (2:1), вновь оказался в центре скандала.

В конце матча главный тренер "горняков" Луиш Каштру заменил бразильца, после чего тот не стал пожимать ему руку. Игрок сборной Бразилии просто прошел мимо своего наставника и сделал вид, что не заметил его.

После матча камеры показали Тайсона, который остался сидеть на лавке для запасных, когда его одноклубники начали радоваться победе.

Интересно, что Тайсон уже неоднократно упоминался в трансферных новостях в связи с его возможной продажей. Он регулярно постит в соцсетях сообщения, в которых выражает свое недовольство ситуацией в клубе и в стране в целом.

Со всеми результатами первых матчей 1/16 финала Лиги Европы можно ознакомиться по ссылке.