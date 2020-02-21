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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

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Сенсации в Хетафе и Франкфурте, позор "Эспаньола": все результаты Лиги Европы 20 февраля

пятница, 21 февраля 2020, 00:35
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20 февраля состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/20. В главном матче для Украины "Шахтер" победил "Бенфику". Испанский "Хетафе" сенсационно обыграл "Аякс", который в прошлом сезоне дошел до полуфинала Лиги чемпионов. "Айнтрахт" неожиданно крупно победил "Ред Булл Зальцбург", который успешно играл в групповом турнире Лиги чемпионов нынешнего сезона. "Эспаньол" на выезде был разгромлен "Вулверхэмптоном".

Результаты матчей 1/16 финала Лиги Европы.

"Олимпиакос" Греция - "Арсенал" Англия - 0:1 (0:0)

Гол: Ляказетт (81)

"Рома" Италия - "Гент" Бельгия - 1:0 (1:0)

Гол: Карлес Перес (13)

"АЗ Алкмар" Нидерланды - ЛАСК Австрия - 1:1 (0:1)

Голы: Копмейнерс (86, с пенальти) - Рагуж (26)

"Вулверхэмптон" Англия - "Эспаньол" Испания - 4:0 (1:0)

Голы: Жота (15, 67, 81), Невеш (52)

АПОЭЛ Кипр - "Базель" Швейцария - 0:3 (0:1)

Голы: Петретта (16), Штокер (53), Артур (66)

"Вольфсбург" Германия - "Мальме" Швеция - 2:1 (0:0)

Голы: Брекало (49), Мехмеди (62) - Телин (47, с пенальти)

"Байер" Германия - "Порту" Португалия - 2:1 (1:0)

Голы: Аларио (29), Хавертц (57, с пенальти) - Диас (73)

"Рейнджерс" Шотландия - "Брага" - 3:2 (0:1)

Голы: Хаджи (67, 82), Арибо (75) - Франсержио (11), Абель Руис (59)

"Шахтер" Украина - "Бенфика" Португалия - 2:1 (0:0)
Голы: Алан Патрик (56), Коваленко (72) - Пицци (66, с пенальти)

"Хетафе" Испания - "Аякс" Нидерланды - 2:0 (1:0)
Голы: Дейверсон (37), Кенеди (90)

"Айнтрахт" Германия - "Ред Булл Зальцбург" Австрия - 4:1 (2:0)
Голы: Камада (12, 43, 53), Костич (56) - Хван Хи Чхан (85, с пенальти)

"Лудогорец" Болгария - "Интер" Италия - 0:2 (0:0)
Голы: Эриксен (71), Лукаку (90+5, с пенальти)

"Брюгге" Бельгия - "Манчестер Юнайтед" Англия - 1:1 (1:1)
Голы: Бонавентуре (15) - Марсьяль (36)

ЧФР Румыния - "Севилья" Испания - 1:1 (0:0)
Голы: Дяк (59, с пенальти) - Эн-Несири (82)

"Копенгаген" Дания - "Селтик" Шотландия - 1:1 (0:1)
Голы: Н’Дойе (52) - Эдуар (14)

"Спортинг" Португалия - "Истанбул Башакшехир" Турция - 3:1 (2:0)
Голы: Коатес (3), Шпорар (44), Вьетто (51) - Вишча (77, с пенальти)

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