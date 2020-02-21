"Шахтер" - "Бенфика": португальских болельщиков избили в Харькове после матча Лиги Европы

Болельщиков португальского клуба "Бенфика", которые приехали в Харьков на выездной матч 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера" (1:2), избили.

Как сообщает западное издание A Bola, на поклонников "орлов" напали сразу после матча.

Источник отмечает, что фанатов португальского клуба избили якобы "на фоне бездействия харьковских полицейских".

По предварительной информации, одной из пострадавших пришлось обратиться в больницу, где она прошла дополнительный осмотр.

В свою очередь харьковские полицейские пока об инциденте ничего не сообщают. Также не было официального заявление ни от одного из клубов.

Напомним, что бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон, который вышел в стартовом составе на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики", вновь оказался в центре скандала.