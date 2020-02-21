RU  UA  EN

пятница, 21 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Динамо Киев
Александрия

Новости

21 февраля

11:56
В сети обсуждают необычную прическу Елены Зеленской для публичного выхода: фото Lime
11:45
"Шахтер" - "Бенфика": португальских болельщиков избили в Харькове после матча Лиги Европы
11:10
Фигура - песочные часы: 53-летняя Сальма Хайек показала яркие фото в купальнике Lime
10:43
Шевченко заинтриговал заявлением о будущих матчах сборной Украины
10:32
Оззи Осборн пожаловался на мучительную боль, и дело вовсе не в его болезни Паркинсона Lime
10:17
Семья всегда на первом месте: Настя Каменских рассказала о жизни с Потапом Lime
09:50
Лидер "Шахтера" оказался в центре громкого скандала во время матча Лиги Европы
09:24
Бывший муж Памелы Андерсон вернулся к невесте, которую бросил ради 12-дневного брака с актрисой Lime
09:18
В Германии стартовал юбилейный "Берлинале": какие украинские фильмы увидят гости фестиваля Lime
07:11
Готовим к выходным коктейль Дайкири: простой рецепт и секреты кубинского бармена Lime
00:35
Сенсации в Хетафе и Франкфурте, позор "Эспаньола": все результаты Лиги Европы 20 февраля

20 февраля

23:20
Сборная Украины одержала уверенную победу в отборочном турнире чемпионата Европы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Шахтер" - "Бенфика": португальских болельщиков избили в Харькове после матча Лиги Европы

пятница, 21 февраля 2020, 11:45
переглянути новину українською

Болельщиков португальского клуба "Бенфика", которые приехали в Харьков на выездной матч 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера" (1:2), избили.

Как сообщает западное издание A Bola, на поклонников "орлов" напали сразу после матча.

Источник отмечает, что фанатов португальского клуба избили якобы "на фоне бездействия харьковских полицейских".

По предварительной информации, одной из пострадавших пришлось обратиться в больницу, где она прошла дополнительный осмотр.

В свою очередь харьковские полицейские пока об инциденте ничего не сообщают. Также не было официального заявление ни от одного из клубов.

Напомним, что бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон, который вышел в стартовом составе на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики", вновь оказался в центре скандала.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Шахтер - Бенфика - 2:1 Хроника матча, видео голов

Аталанта - Валенсия - 4:1 Хроника матча, видео голов

Тоттенхэм Хотспур - РБ Лейпциг - 0:1 Хроника матча, видео гола

Уайлдер - Фьюри: онлайн трансляция чемпионского боя

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: