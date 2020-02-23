Космическая игра Месси принесла "Барселоне" крупную победу в чемпионате Испании: видеообзор

В матче 25-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле разгромила "Эйбар" со счетом 5:0. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

Главным действующим лицом матча стал лучший футболист мира-2019 Лионель Месси, который забил четыре гола. Еще один гол на счету Артура.

Благодаря победе каталонский клуб вышел на первое место в турнирной таблице Примеры. В следующем туре "Барселона" на выезде сыграет со своим главным конкурентом мадридским "Реалом". Матч состоится 1 марта.

"Барселона" – "Эйбар" - 5:0 (3:0)

Голы: Месси (14, 37, 40, 87), Артур (89)

"Барселона": тер Штеген, Пике (Умтити, 68), Семеду, Лангле, Фирпо, Ракитич, Видаль, Бускетс (де Йонг, 59), Артур, Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 72).

"Эйбар": Дмитрович, Хосе Анхель, Арбилья, Бургос, Техеро, Орельяна, Диоп, Инуи (Де Бласис, 66), Эскаланте, Экспосито (Кристофоро, 83), Энрик (Кике Гонсалес, 66).

Предупреждения: Эскаланте (64), Диоп (85).

Ранее сообщалось, что "Барселона" одержала тяжелую победу над "Бетисом".