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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео
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Где смотреть онлайн Лион - Ювентус: расписание трансляций

понедельник, 24 февраля 2020, 16:20
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В среду, 26 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся французский "Лион" и итальянский "Ювентус". Поединок состоится в Лионе на стадионе "Стад де Люмьер".

Начало матча - в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 1". Также встречу покажет российский "Матч! Футбол 1".

"Лион" занял второе место в группе G. Французский клуб играл с "РБ Лейпциг" (2:2, 2:0), "Бенфикой" (3:1, 1:2) и "Зенитом" (1:1, 0:2). "Ювентус" финишировал на первом месте в группе D. Итальянцы встречались с "Атлетико" (2:2, 1:0), "Байером" (3:0, 2:0) и "Локомотивом" (2:1, 2:1).

Ранее сообщалось, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" разгромила "Валенсию".

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