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Море слез от звезд: в США прошел вечер памяти Коби Брайанта - фото, видео

вторник, 25 февраля 2020, 12:57
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В Лос-Анджелесе (США) состоялся вечер памяти легендарного баскетболиста Коби Брайанта и его дочери Джжианны, которые погибли 26 января в результате авиакатастрофы.

На скорбную церемонию, которая состоялась в спортивном комплексе Staples Center, пришли родственники спортсмена и много знаменитостей, среди которых оказались Дженнифер Лопес, Бейонсе, Jay-Z, Snoop Dogg, Кристина Агилера, Шакил О'Нил, Майкл Джордан и многие другие.

Вечер памяти Коби Брайанта
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Вечер памяти Коби Брайанта
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Вечер памяти Коби Брайанта
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Вечер памяти Коби Брайанта
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Вечер памяти Коби Брайанта
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Вечер памяти Коби Брайанта
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Вечер памяти Коби Брайанта
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Вечер памяти Коби Брайанта
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Всего мероприятие посетило порядка 30 тысяч человек. Многие также смотрели онлайн-трансляцию вечера памяти. Одну из самых трогательных речей на церемонии произнес Джордан, который во время выступления не сдерживал слез.

Ранее "Апостроф" сообщал, что вандалы испортили стену памяти Брайанта и его дочери.

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