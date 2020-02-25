Нападающий "Динамо" получил серьезнейшее наказание за допинг

УЕФА дисквалифицировал на год нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина, который в прошлом году попался на употреблении допинга.

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

В ближайшее время "Динамо" намерено ознакомиться с полным текстом решения Апелляционного органа УЕФА. По его результатам будет принято решение о целесообразности обжалования наказания игрока в Спортивном арбитражном суде.

23-летний Беседин является воспитанником "Динамо". В нынешнем сезоне футболист принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых стал автором восьми забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. За сборную Украины сыграл 13 матчей и забил два мяча.

Ранее сообщалось, что в "Динамо" наказали врача за допинг-скандал с Бесединым.