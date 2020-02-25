Наполи - Барселона: онлайн видео голов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский "Наполи" на своем поле принимает испанскую "Барселону". Смотреть онлайн матча Наполи - Барселона на "Апострофе".

Начало матча - в 22:00 по киевскому времени.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/8 финала, первый матч

НАПОЛИ - БАРСЕЛОНА - 0:0

Наполи: Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Руи, Руис, Демме, Зьелински, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Запасные: Мерет, Луперто, Хюсай, Аллан, Эльмас, Политано, Милик.

Барселона: тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Фирпо, Бускетс, Ракитич, де Йонг, Видаль, Гризманн, Месси.

Запасные: Нето, Артур, Лангле, Пуч, Кольядо, Фати, Араухо, Акиеме.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Италии помпезно встретили лучшего футболиста мира.