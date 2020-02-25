Страсти по Месси: в Италии помпезно встретили лучшего футболиста мира - видео

Болельщики в Неаполе устроили грандиозный прием капитану "Барселоны" Лионелю Месси накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи". Встреча состоится сегодня, 25 февраля, на стадионе "Сан-Паоло". Смотреть онлайн "Наполи" - "Барселона" на "Апострофе".

У отеля, где остановилась каталонская команда, ее встречали несколько сотен болельщиков. Приезд автобуса с игроками "Барселоны" они встретили скандированием фамилии лучшего футболиста мира прошлого года.

Напомним, в предыдущем раунде турнира "Наполи" стал вторым в группе с английским "Ливерпулем", австрийским "Зальцбургом" и бельгийским "Генком". "Барселона" заняла первое место в квартете с немецкой "Боруссией", итальянским "Интером" и чешской "Славией".

Ранее "Апостроф" сообщал, что испанский топ-клуб пройдет проверку на наличие коронавируса.