"Украинский Хабиб" добыл 23-ю победу подряд в боях без правил: видео

Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов на турнире Bellator 239 в американском Такервилле победил местного спортсмена Эда Рута.

Наш соотечественник выиграл бой единогласным решением судей. Все три рефери отдали победу украинцу с одинаковым счетом - 29:28. Для Амосова этот выигрыш стал 23-м подряд. В пассиве 26-летнего уроженца Ирпеня нет ни одного поражения, за что его уже прозвали "украинским Хабибом".

Амосов является четырехкратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, обладателем Кубка Европы по боевому самбо. В смешанных единоборствах он выступает в полусредней весовой категории (до 77 кг).

Ранее "Апостроф" сообщал, что боец смешанных единоборств устроил побоище в тернопольском баре.