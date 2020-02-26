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"Барселона" чудом избежала поражения в Италии в матче Лиги чемпионов: видео

среда, 26 февраля 2020, 00:04
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"Барселона" чудом избежала поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи", проходившем в Неаполе. За весь матч каталонцы нанесли лишь один удар в створ ворот соперника. Именно он и оказался результативным для гостей.

Счет в матче был открыт на 30-й минуте. Петр Зьелински выполнил передачу с правого фланга. Мяч дошел до Дриса Мертенса. Тот первым касанием мяч принял, а вторым поразил дальний угол ворот гостей. Марк-Андре тер Штеген даже не прыгнул за мячом.

Гости отыгрались во втором тайме. Лионель Месси запустил по правому флангу Нельсона Семеду, тот сделал передачу в центр, а Антуан Гризманн ударом в касание пробил Давида Оспину.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/8 финала, первый матч

НАПОЛИ - БАРСЕЛОНА - 1:1

Голы: Мертенс, 30; Гризманн, 57.

Наполи: Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Руи, Руис, Демме (Аллан, 80), Зьелински, Кальехон (Политано, 74), Мертенс (Милик, 54), Инсинье.

Барселона: тер Штеген, Семеду, Пике (Лангле, 90+2), Умтити, Фирпо, Бускетс, Ракитич (Артур, 56), де Йонг, Видаль, Гризманн (Фати, 88), Месси.

Удаление: Видаль, 88 (повторное предупреждение).

ВИДЕО: ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ 1-ГО ТАЙМА

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Ранее "Апостроф" сообщал, что в Италии помпезно встретили лучшего футболиста мира.

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