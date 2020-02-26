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Где смотреть онлайн Бенфика - Шахтер: расписание трансляций

среда, 26 февраля 2020, 11:50
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27 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы в Лиссабоне встретятся португальская "Бенфика" и донецкий "Шахтер". Смотрите прямую трансляцию игры "Шахтер" - "Бенфика" на "Апострофе".

Начало матча в 22:00.

БЕНФИКА - ШАХТЕР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 1". Также встречу покажет российский канал "Матч! Футбол 3".

"Шахтер" и "Бенфика" прежде встречались три раза. Две победы на счету украинского клуба, а однажды сильнее были португальцы. Разница мячей 4-3 в пользу "горняков".

Ранее сообщалось, что в первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" обыграл "Бенфику" в Харькове.

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