Бенфика - Шахтер: онлайн трансляция

27 февраля в Португалии местная "Бенфика" примет донецкий "Шахтер" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Первая игра завершилась победой украинского коллектива со счетом 2:1.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бенфика" - "Шахтер".

Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

ЛИГА ЕВРОПЫ

1/16 финала. Ответный матч

БЕНФИКА Португалия - ШАХТЕР Украина

11:06. Стали известны ориентировочные составы команд. Стоит отметить вероятное появление на поле в составе Бенфики немца Вайгля, который только зимой перебрался в португальский клуб.

"Бенфика" (4-2-3-1): Одиссеас - Т.Тавареш, Диащ, Феррейра, Гримальдо - Вайгль, Флорентино Луис - Пицци, Таарабт, Рафа Силва - Винисиус

"Шахтер" (4-2-3-1): Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Алан Патрик - Марлос, Коваленко, Тайсон - Мораес

БЕНФИКА - ШАХТЕР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Встречу между "Шахтером" и "Бенфикой" обслужит Бьорн Кейперс из Нидерландов. Ранее данный арбитр уже работал на двух матчах "Шахтера" и ни разу "горняки" при его судействе победить не смогли.

БЕНФИКА - ШАХТЕР: РАСПИСАНИЕ ТРАНСЛЯЦИЙ

Между собой украинский и португальский гранды играли в Лиге чемпионов сезона-2007/2008. Тогда на стадии группового этапа команды обменялись выездными победами, но из группы ни "Бенфика", ни "Шахтер" выйти не смогли.