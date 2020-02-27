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Герои "Шахтера" в первом матче против "Бенфики" могут не сыграть в Португалии

четверг, 27 февраля 2020, 12:33
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Сразу два основных футболиста донецкого "Шахтера" бразилец Алан Патрик и украинец Виктор Коваленко могут пропустить ответную игру 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики". На "Апострофе" пройдет онлайн-трансляция матча "Бенфика" - "Шахтер".

О возможном отсутствии игроков заявил главный тренер донецкой команды Луиш Каштру.

"Ни для кого не секрет, что по Патрику и Коваленко есть определенные сомнения в том, будут ли они играть. Эта информация не скрыта, все об этом знают", – приводит слова португальца официальный сайт "горняков".

При этом специалист не стал уточнять, по какой причине оба футболиста могут пропустить предстоящий матч.

Отметим, что именно Коваленко и Алан Патрик забивали в первом матче против "Бенфики".

Ранее сообщалось, что в первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" обыграл "Бенфику" в Харькове.

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