Матч "Бенфика" - "Шахтер" обслужит знаковый для украинского футбола арбитр

Арбитр из Нидерландов Бьорн Куйперс, который 27 февраля в Лиссабоне обслужит ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы между местной "Бенфикой" и "Шахтером", является знаковым для украинского футбола. На "Апострофе" пройдет онлайн-трансляция матча "Бенфика" - "Шахтер".

Дело в том, что именно Куйперс является тем самым арбитром, который показал единственную в карьере красную карточку легенде украинского футбола Андрею Шевченко. Произошло это в 2011 году во время матча "Динамо" - "Брага" в Киеве.

Также Куйперс четыре раза судил матчи с участием "Шахтера" в еврокубках:

В 2009 году в Донецке "Шахтер" обыграл ЦСКА (2:0) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

В 2015 году в Австрии "горняки" обыграли местный "Рапид" (1:0) в квалификации Лиги чемпионов.

В 2016 году "Шахтер" проиграл "Севилье" в полуфинале Лиги Европы (1:3).

В 2018 году в Киеве "Шахтер" сыграл вничью с "Лионом" (1:1) в групповом раунде Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что в первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" обыграл "Бенфику" в Харькове.