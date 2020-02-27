RU  UA  EN

четверг, 27 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Динамо Киев
Александрия

Новости

27 февраля

12:15
MONATIK выпустил завораживающий клип, в котором отправляет зрителя в открытый космос любви: видео Lime
12:12
Нарушения на миллиарды и военные без квартир: в Минобороны обнаружили серьезные проблемы
12:02
Охрана, отмена! Новость об украинце, который представит Россию на Евровидении, оказалась фейком Lime
11:54
Часть Украины накроют дожди и мокрый снег: где ждать осадков
11:52
Он вырос как личность: Дэвид Бекхэм заступился за решение принца Гарри начать новую жизнь Lime
11:46
Людей срочно эвакуируют: в Киеве произошло серьезное ЧП в "Дворце спорта"
11:37
Застрелили в спину: что говорил убитый пять лет назад Немцов об Украине и России
11:15
Извините, это громко: Бритни Спирс показала, как сломала ногу во время танца Lime
11:09
В Киеве "двойника" экс-нардепа Гаврилюка поймали на интересном занятии: фото
10:59
Пусть тебя вечно кружит любовь: Екатерина Кухар трогательно поздравила сына-именинника Lime
10:59
На Донбассе обнаружили тайник боевиков со смертельными "сюрпризами", фото
10:57
Эпоха неожлобизма: сеть впечатлили фото странной пристройки к многоэтажке в Виннице
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Матч "Бенфика" - "Шахтер" обслужит знаковый для украинского футбола арбитр

четверг, 27 февраля 2020, 11:15
переглянути новину українською

Арбитр из Нидерландов Бьорн Куйперс, который 27 февраля в Лиссабоне обслужит ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы между местной "Бенфикой" и "Шахтером", является знаковым для украинского футбола. На "Апострофе" пройдет онлайн-трансляция матча "Бенфика" - "Шахтер".

Дело в том, что именно Куйперс является тем самым арбитром, который показал единственную в карьере красную карточку легенде украинского футбола Андрею Шевченко. Произошло это в 2011 году во время матча "Динамо" - "Брага" в Киеве.

Также Куйперс четыре раза судил матчи с участием "Шахтера" в еврокубках:

В 2009 году в Донецке "Шахтер" обыграл ЦСКА (2:0) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

В 2015 году в Австрии "горняки" обыграли местный "Рапид" (1:0) в квалификации Лиги чемпионов.

В 2016 году "Шахтер" проиграл "Севилье" в полуфинале Лиги Европы (1:3).

В 2018 году в Киеве "Шахтер" сыграл вничью с "Лионом" (1:1) в групповом раунде Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что в первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" обыграл "Бенфику" в Харькове.

Фотовзгляд

Все галереи
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до "заброшки"

Читайте также

Бенфика - Шахтер: онлайн трансляция

Реал - Манчестер Сити - 1:2 Хроника матча, видео голов

Лион - Ювентус - 1:0 Хроника матча, видео гола

Наполи - Барселона - 1:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: