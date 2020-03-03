"Динамо" уверенно обыграло клуб из села в чемпионате Украины: видеообзор

В матче 21-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" обыграло "Колос" из села Ковалевка со счетом 2:0.

Победу динамовцам принесли голы Франа Соля и Виктора Цыганкова.

Благодаря победе "Динамо" вышло на второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 42 очка. "Колос" с 26 очками остался на шестом месте.

"Динамо" Киев – "Колос" Ковалевка - 2:0 (1:0)



Голы: Соль (40), Цыганков (54)

"Динамо": Бойко, Кендзера, Шабанов, Попов, де Пена (Вербич, 52), Цыганков, Шапаренко (Шепелев, 31), Караваев, Мохаммед, Дуэлунд (Цитаишвили, 87), Фран Соль.

"Колос": Волынец, Гавриш, Ефремов, Емец, Задоя, Петров, Ориховский (Милько, 81), Богданов, Ильин (Морозко, 63), Вильхьяльмссон, Лысенко (Кожушко, 46).

Предупреждения: Шапаренко (11), Петров (22), Шабанов (28), Емец (32), Фран Соль (44), Ефремов (63).

Удаление: Задоя (45).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее сообщалось, что "Динамо" неожиданно проиграло "Днепру-1".