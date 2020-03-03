RU  UA  EN

вторник, 3 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

3 марта

21:32
Появились забавные фотожабы на отставку Гончарука
21:06
Ученые нашли неизвестного ранее "мини-льва", жившего миллионы лет назад: как он выглядел
20:03
ВСУ понесли на Донбассе новые крупные потери
19:59
В России в жилом доме прогремел мощный взрыв: опубликованы фото и видео
19:41
Участница "Топ-модели по-украински" набила около 20 тату и рассказала о странной реакции на ее тело Lime
19:01
8 пастельных оттенков для стильного маникюра на весну 2020 Lime
18:52
В Киеве молодой парень жестоко избил в парке дедушку: фото и видео
18:34
В Киеве закрывают популярный концертный зал MonteRay Live Stage Lime
18:20
Осадчая показала объятия Горбунова с сыном - градус милоты зашкаливает Lime
18:19
"Гейзер" на мосту Патона в Киеве: появились новые видео ЧП и заявление властей
18:10
Турция нанесла еще один удар по авиации Асада: опубликованы фото и видео
18:03
Угрожали ножом и забрали деньги: певец Гарри Стайлс рассказал о дерзком ограблении Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Динамо" уверенно обыграло клуб из села в чемпионате Украины: видеообзор

вторник, 03 марта 2020, 21:27
переглянути новину українською

В матче 21-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" обыграло "Колос" из села Ковалевка со счетом 2:0.

Победу динамовцам принесли голы Франа Соля и Виктора Цыганкова.

Благодаря победе "Динамо" вышло на второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 42 очка. "Колос" с 26 очками остался на шестом месте.

"Динамо" Киев – "Колос" Ковалевка - 2:0 (1:0)

Голы: Соль (40), Цыганков (54)

"Динамо": Бойко, Кендзера, Шабанов, Попов, де Пена (Вербич, 52), Цыганков, Шапаренко (Шепелев, 31), Караваев, Мохаммед, Дуэлунд (Цитаишвили, 87), Фран Соль.

"Колос": Волынец, Гавриш, Ефремов, Емец, Задоя, Петров, Ориховский (Милько, 81), Богданов, Ильин (Морозко, 63), Вильхьяльмссон, Лысенко (Кожушко, 46).

Предупреждения: Шапаренко (11), Петров (22), Шабанов (28), Емец (32), Фран Соль (44), Ефремов (63).

Удаление: Задоя (45).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее сообщалось, что "Динамо" неожиданно проиграло "Днепру-1".

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

Челси - Ливерпуль - 1:0 онлайн трансляция

Ювентус - Милан: онлайн трансляция

Жеребьевка группового этапа Лиги наций: хроника и все подробности

Реал - Барселона - 2:0 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: