"Шахтер" уничтожил шансы "Днепра-1" в чемпионате Украины: видеообзор

В матче 21-го тура чемпионата Украины "Шахтер" разгромил "Днепр-1" со счетом 4:1.

Таким образом, днепровский клуб лишился всех шансов попасть в первую шестерку, которая поведет борьбу за медали и места в еврокубках.

Победу "горнякам" принесли голы Кривцова, Тайсона, Коноплянки и автогол Адамюка. В составе гостей отличился Супряга.

"Шахтер" – "Днепр-1" - 4:1 (4:0)

Голы: Кривцов (4), Адамюк (9, автогол), Тайсон (19), Коноплянка (23) - Супряга (82, с пенальти)

"Шахтер": Пятов, Кривцов (Бондарь, 60), Исмаили, Додо, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Коноплянка (Бондаренко, 70), Тете, Тайсон, Мораес (Фернандо Педро, 74).

"Днепр-1": Юрчук, Шаповал, Лопыренок, Адамюк, Логинов, Вакулко, Кравченко (Батагов, 63), Назаренко, Ди Франко, Чичиков (Тейлор, 46), Хобленко (Супряга, 46).

Предупреждения: Логинов (22), Ди Франко (33), Назаренко (55), Шаповал (67), Бондарь (81).

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