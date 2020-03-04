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Все из-за фото: Шевченко попал в громкий скандал перед жеребьевкой Лиги наций

среда, 04 марта 2020, 11:43
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Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко попал в скандал, сфотографировавшись с наставником национальной команды России Станиславом Черчесовым.

Снимок был сделан перед жеребьевкой группового этапа Лиги наций, которая состоялась накануне в Амстердаме (Нидерланды). Вместе с Шевченко и Черчесовым также сфотографировался главный тренер сборной Польши Ежи Бржечек.

Instagram сборной России

Напомним, соперниками украинской сборной по группе 4 Лиги наций стали сборные Германии, Испании и Швейцарии. С каждым из соперников "желто-синие" проведут по два матча - дома и на выезде. Лучшая команда группы выйдет в финал четырех Лиги наций. Групповой турнир начнется 3 сентября.

Ранее "Апостроф" представил полные итоги жеребьевки группового этапа Лиги наций.

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