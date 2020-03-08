Где смотреть онлайн ПСЖ - Боруссия: расписание трансляций

В среду, 11 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся французский ПСЖ и немецкая "Боруссия" Дортмунд. Поединок состоится в Париже на стадионе "Парк де Пренс".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ - "Боруссия".

Начало матча - в 22:00.

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 1". Также встречу покажет российский "Матч! Футбол 1"

В первом матче "Боруссия" обыграла ПСЖ со счетом 2:1.

"Боруссия" заняла второе место в группе F. Немецкий клуб встречался с "Барселоной" (0:0, 1:3), "Интером" (0:2, 3:2) и "Славией" (2:1, 2:0). ПСЖ финишировал на первом месте в группе А. Парижане играли с "Реалом" (3:0, 2:2), "Брюгге" (1:0, 5:0) и "Галатасараем" (5:0, 1:0).

Ранее сообщалось, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" разгромила "Валенсию".