RU  UA  EN

воскресенье, 8 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

8 марта

14:27
Без шансов: момент жуткого ДТП со множеством погибших под Киевом попал на видео
14:26
Пора снимать черное: 5 стильных моделей белой обуви, которая идеально подойдет к джинсам Lime
13:49
Пикантные намеки и интим: как продавцы "мотивируют" мужчин купить цветы к 8 Марта, фото
13:30
Несут плакаты и "хоронят" сексизм: в Киеве устроили несколько акций к 8 марта, фото и видео
12:51
Италия "закрыла" 16 млн людей на карантин из-за коронавируса: что там происходит, фото
12:08
Поздравления с 8 Марта 2020: красивые стихи и яркие открытки
12:06
Украина получит от США мощные боевые катера: какие задачи они будут выполнять
12:06
Защищают Украину и учат детей: Зеленский трогательно поздравил женщин с 8 Марта
11:01
Заснеженные склоны и мороз: появилось яркое фото Карпат 8 марта
10:36
Коронавирус атаковал еще одну курортную страну: что известно о состоянии заболевших
10:29
В Днепре срочно прекратил работу аэропорт из-за угрозы взрывов: что происходит, фото
10:09
"Битва" взглядов Эрдогана и Путина попала на фото: в сети ажиотаж
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн РБ Лейпциг - Тоттенхэм Хотспур: расписание трансляций

воскресенье, 08 марта 2020, 13:55
переглянути новину українською

Во вторник, 10 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся немецкий "РБ Лейпциг" и английский "Тоттенхэм Хотспур". Поединок состоится в Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "РБ Лейпциг" - "Тоттенхэм Хотспур".

Начало матча - в 22:00.

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 2". Также встречу покажет российский "Матч ТВ".

В первом матче "РБ Лейпиг" выиграл у "Тоттенхэма" в гостях со счетом 1:0.

В предыдущем раунде турнира "Тоттенхэм Хотспур" стал вторым в группе с немецкой "Баварией", греческим "Олимпиакосом" и сербской "Црвеной Звездой". "РБ Лейпциг" занял первое место в квартете с французским "Лионом", португальской "Бенфикой" и российским "Зенитом".

Ранее сообщалось, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" проиграл "Манчестер Сити".

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: онлайн-трансляция

Колос - Шахтер: онлайн-трансляция

Барселона - Реал Сосьедад - 1:0 Хроника матча

Александрия - Динамо - 1:3 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: