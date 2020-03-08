В России фанаты устроили побоище на турнире по боям без правил: видео

В российском городе Черкесск произошла массовая драка во время турнира по смешанным единоборствам.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Регион-online.

Конфликт произошел после окончания поединка между Алимом Гуговым и Джаддалом Алибековым. Победу по решению судьи одержал Алибеков и с этим оказались несогласны болельщики, которые посчитали, что рефери не обращал внимание на жалобы Гугова на действия оппонента во время боя. Фанаты выскочили в октагон и попытались избить судью. Впрочем, рефери не растерялся и сумел дать отпор нападавшим. Прекратить массовую драку удалось только после вмешательства охраны и полиции.

Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Ранее сообщалось, что в Черкесске мужчина устроил бойню в кафе.