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Приехал на коне и с оружием: в России мужчина устроил дикую бойню в кафе, видео

воскресенье, 01 декабря 2019, 09:12
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30 ноября мужчина из пистолета расстрелял посетителей ночного клуба в Черкесске (Карачаево-Черкесская Республика, РФ).

Об этом сообщает Telegram канал Baza.

Стрельба произошла в ночном клубе "Marakesh".

Как рассказывают очевидцы, молодому человеку понравилась официантка и он начал за ней ухаживать. Ему сделал замечание муж девушки, который работал в этом же заведении барменом. Посетитель пригрозил ему физической расправой и пообещал вернуться для мести.

Через час приехал в ночной клуб на белом коне и с оружием. Зашел внутрь и из травматического пистолета расстрелял компанию, которая сидела за столом.

В России участились случаи нападения на людей с оружием. "Апостроф" на днях сообщал, что 18 ноября в деревне Вырубово Одинцовского района (РФ) мужчина пытался застрелить 6-летнюю девочку и 7-летнего мальчика.

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