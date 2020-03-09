"Шахтер" потерял одного из лидеров команды перед решающими матчами сезона

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко получил травму мениска и может быть прооперирован.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Команда №1".

Травму хавбек получил в матче 21-го тура чемпионата Украины с "Днепром-1" (4:1). Футболист может продолжать играть без операции, но в этом случае он усугубит травму и рискует пропустить чемпионат Европы 2020 года. Если оперативное вмешательство состоится, то хавбек пропустит оба матча 1/8 финала Лиги Европы с "Вольфсбургом", а также ближайшие матчи чемпионата Украины с "Зарей", "Динамо", "Десной" и "Колосом".

В нынешнем сезоне 30-летний Степаненко провел за "Шахтер" 28 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" проиграл "Ворскле" в чемпионате Украины.