Из-за коронавируса: в Италии приняли судьбоносное решение по спорту

Власти Италии приняли решение об отмене всех спортивных соревнований в стране из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщил председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте.

"Меры, которые ранее были приняты для севера страны, будут действовать на всей территории Италии. У нас нет никаких оснований проводить в таких условиях спортивные соревнования. Это в том числе касается и футбольного чемпионата страны. Болельщики должны принять это. Данные ограничения будут действовать до 3 апреля", - приводит слова Конте сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что указ об озвученных ограничениях глава правительства Италии должен подписать во вторник, 10 марта.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Греции приняли громкое решение по Олимпиаде из-за эпидемии коронавируса.