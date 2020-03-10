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Команда Моуринью понесла новую потерю перед решающей битвой в Лиге чемпионов

вторник, 10 марта 2020, 12:53
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Вингер "Тоттенхэм Хотспур" Стевен Бергвейн получил травму и не сыграет в ответном матче 18 финала Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг".

Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Повреждение 22-летний футболист получил в игре 29-го тура чемпионата Англии с "Бернли", которая завершилась со счетом 1:1. Медицинское обследование выявило у нидерландца травму левой лодыжки. Отмечается, что игрок выбыл на длительный срок.

Напомним, ранее в лазарет команды Жозе Моуринью попали Харри Кейн, Сон Хын Мин и Мусса Сиссоко. Таким образом смотреть онлайн РБ Лейпциг - Тоттенхэм Хотспур болельщикам придется без участия перечисленных футболистов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Тоттенхэм Хотспур" проиграл лондонское дерби "Челси".

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