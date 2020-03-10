Валенсия - Аталанта - 2:2 онлайн видео голов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанская "Валенсия" играет с итальянской "Аталантой". Онлайн-трансляция матча Валенсия - Аталанта доступна на "Апострофе".
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
1/8 финала. Ответный матч
ВАЛЕНСИЯ Испания - АТАЛАНТА Италия - 2:2 (1:2) *идет 2-й тайм
Голы: Гамейро (21, 51) - Иличич (3, 43, оба с пенальти)
Валенсия: Силлессен, Гайя, Дьякаби, Коклен, Васс, Парехо, Кондогбиа, Солер, Ферран Торрес, Родриго Морено, Гамейро
Аталанта: Спортьелло, Паломино, Кальдара, Джимшити, Госенс, Фройлер, де Рон, Хатебур, Пашалич, Иличич, Гомес
ВИДЕО ГОЛОВ
0:1 - Иличич (3 с пенальти)
1:1 - Гамейро (21)
1:2 - Иличич (43, с пенальти)