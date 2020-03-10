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Валенсия - Аталанта - 2:2 онлайн видео голов

вторник, 10 марта 2020, 23:00
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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанская "Валенсия" играет с итальянской "Аталантой". Онлайн-трансляция матча Валенсия - Аталанта доступна на "Апострофе".

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/8 финала. Ответный матч

ВАЛЕНСИЯ Испания - АТАЛАНТА Италия - 2:2 (1:2) *идет 2-й тайм

Голы: Гамейро (21, 51) - Иличич (3, 43, оба с пенальти)

Валенсия: Силлессен, Гайя, Дьякаби, Коклен, Васс, Парехо, Кондогбиа, Солер, Ферран Торрес, Родриго Морено, Гамейро

Аталанта: Спортьелло, Паломино, Кальдара, Джимшити, Госенс, Фройлер, де Рон, Хатебур, Пашалич, Иличич, Гомес

ВИДЕО ГОЛОВ

0:1 - Иличич (3 с пенальти)

1:1 - Гамейро (21)

1:2 - Иличич (43, с пенальти)

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