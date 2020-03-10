Клуб Малиновского феерически вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" на выезде обыграла "Валенсию" и вышла в четвертьфинал.

Гости быстро повели в счете. За фол Диакаби на Иличиче был назначен пенальти, который сам пострадавший и реализовал. В середине тайма хозяевам удалось восстановить равновесие, отличился Гамейро, использовав ошибку Паломино. В конце тайма Диакаби привез еще один пенальти в свои ворота, в этот раз сыграв рукой. Иличич вновь был точен с 11-метровой отметки.

В начале второго тайма Гамейро сравнял счет, головой замкнув подачу с фланга. Вскоре Торрес вывел вперед "Валенсию", воспользовавшись ошибкой Спортьелло. Впрочем, всего через несколько минут счет сравнял Иличич. На 82-й минуте словенец установил окончательный счет, оформив покер.

ВАЛЕНСИЯ - АТАЛАНТА: ВИДЕО ГОЛОВ

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на поле на 78-й минуте и не отметился результативными действиями.

ВАЛЕНСИЯ - АТАЛАНТА - 3:4 (1:2) - первый матч - 1:4

Голы: Гамейро (21, 51), Торрес (67) - Иличич (3, 43, оба с пенальти, 71, 82)

"Валенсия": Силлессен, Васс, Диакаби (Гедеш, 46), Гайя, Кондогбиа, Коклен (Черышев, 74), Солер, Парехо, Ферран Торрес, Родриго (Флоренци, 79), Гамейро.

"Аталанта": Спортьелло, Хатебур, Паломино, Кальдара, Госенс, Гомес (Малиновский, 78), де Рон (Сапата, 45), Иличич, Фройлер, Пашалич (Тамез, 83), Гимшити.

Предупреждения: Коклен (33), Диакаби (42), Кондогбиа (58), Васс (64), Фройлер (85).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

1-й тайм

2-й тайм