Динамо - Александрия: онлайн видео трансляция

В среду, 11 марта, состоится матч 1/4 финала Кубка Украины между киевским "Динамо" и "Александрией". Встреча пройдет в столице на стадионе "Олимпийский".
Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Александрия".
Начало встречи - в 19:30.
Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.
КУБОК УКРАИНЫ
1/4 финала
ДИНАМО - АЛЕКСАНДРИЯ
В предыдущем раунде турнира "Динамо" в дополнительное время обыграло донецкий "Шахтер" (2:1). "Александрия" на пути в четвертьфинал также в дополнительное время прошла вышгородский "Диназ" (1:0) и оказалась сильнее луганской "Зари" (1:1, по пен. - 5:4).
Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" потеряло одного из лидеров команды из-за травмы.