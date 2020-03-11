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Динамо - Александрия: онлайн видео трансляция

среда, 11 марта 2020, 12:12
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В среду, 11 марта, состоится матч 1/4 финала Кубка Украины между киевским "Динамо" и "Александрией". Встреча пройдет в столице на стадионе "Олимпийский".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Александрия".

Начало встречи - в 19:30.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

КУБОК УКРАИНЫ

1/4 финала

ДИНАМО - АЛЕКСАНДРИЯ

В предыдущем раунде турнира "Динамо" в дополнительное время обыграло донецкий "Шахтер" (2:1). "Александрия" на пути в четвертьфинал также в дополнительное время прошла вышгородский "Диназ" (1:0) и оказалась сильнее луганской "Зари" (1:1, по пен. - 5:4).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" потеряло одного из лидеров команды из-за травмы.

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