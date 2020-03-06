"Динамо" потеряло одного из лидеров команды из-за травмы

Один из лидеров киевского "Динамо" хавбек Карлос де Пена получил травму и не сможет помочь своей команде в ближайших матчах.

Как сообщили на официальном сайте столичного клуба, уругвайский полузащитник может пропустить от десяти до 14 дней.

В "Динамо" уточнили, что игрок получил повреждение в игре против "Колоса", которая прошла в рамках чемпионата Украины и завершилась победой киевлян со счетом 2:0.

После матча футболиста отправили на углубленное обследование, которое показало у него повреждение мышцы задней поверхности бедра.

В этом сезоне уругвайский футболист сыграл 27 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив пять забитых мячей.

Напомним, что нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин, который был дисквалифицирован на год за употребление допинга, принял запрещенное вещество по ошибке.