RU  UA  EN

пятница, 6 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

6 марта

12:31
Классные поздравления с наступающим 8 марта: фото и видео
12:30
В метро Киева произошло необычное ЧП: у людей началась паника
12:21
Известная модель в коляске пристыдила Остапчука за слова об "инвалидах" - ответ был неожиданным Lime
12:15
Без табу: в сети показали пикантное фото из Рады
11:41
Пожертвовала свободой: певица Граймс рассказала о беременности от Илона Маска Lime
11:32
Подозрение на коронавирус в топ-университете Киева: руководство сделало важное заявление
11:11
Виталий Козловский в день своего рождения предложил фанам посчитать козликов - обещает подарок Lime
10:34
Беременной Кэти Перри и Орландо Блуму пришлось отложить свадьбу мечты из-за коронавируса Lime
10:32
Порода, как у питомца украинки в Ухане: появилось фото первой собаки, подхватившей коронавирус
10:12
Настя Каменских снялась в откровенной съемке для мужского глянца: фото Lime
09:40
Харви Вайнштейну сделали операцию и перевезли на остров-тюрьму Lime
09:15
Поддался чарам блондинки: агент СБУ раскрыл неожиданные детали убийства боевика "Гиви", видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Динамо" потеряло одного из лидеров команды из-за травмы

пятница, 06 марта 2020, 12:26
переглянути новину українською

Один из лидеров киевского "Динамо" хавбек Карлос де Пена получил травму и не сможет помочь своей команде в ближайших матчах.

Как сообщили на официальном сайте столичного клуба, уругвайский полузащитник может пропустить от десяти до 14 дней.

В "Динамо" уточнили, что игрок получил повреждение в игре против "Колоса", которая прошла в рамках чемпионата Украины и завершилась победой киевлян со счетом 2:0.

После матча футболиста отправили на углубленное обследование, которое показало у него повреждение мышцы задней поверхности бедра.

В этом сезоне уругвайский футболист сыграл 27 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив пять забитых мячей.

Напомним, что нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин, который был дисквалифицирован на год за употребление допинга, принял запрещенное вещество по ошибке.

Фотогалереи

Все
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на

Читайте также

Шахтер - Днепр-1 - 4:1 Хроника матча, видео голов

Челси - Ливерпуль - 2:0 Хроника матча, видео голов

Ювентус - Милан: онлайн трансляция

Жеребьевка группового этапа Лиги наций: хроника и все подробности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: