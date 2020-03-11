RU  UA  EN

среда, 11 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

11 марта

23:18
В Киеве "героине парковки" оставили грубое послание: опубликовано фото
21:25
Украинцы паникуют не меньше немцев: фото и видео пустых прилавков из-за коронавируса
20:37
Люди скупают гречку и консервы: в сети показали фото паники из-за карантина в Харькове
20:36
В центре Киева "смельчак" пробежался по машине полиции и поплатился за выходку: опубликованы видео
19:59
На трассе под Одессой женщина погибла в страшном ДТП: опубликованы фото
19:43
Гривна продолжает падать: свежее фото курса валют в обменниках
19:30
Клиент НАПК: СМИ рассказали, какие квартиры не задекларировал экс-глава "Автодорог" Гриненко
19:29
В Киеве после объявления карантина начали штурмовать магазины: в сети показали видео
19:19
Время беззаботных прогулок: 7 стильных юбок на весну 2020 Lime
19:16
Появились забавные карикатуры и фотожабы на карантин в Украине из-за коронавируса
18:49
Дэниэл Рэдклифф вдруг стал "жертвой" коронавируса, хотя сам он узнал об этом из новостей Lime
18:36
Украина на грани апокалипсиса: родители в сети бурно обсуждают карантин из-за коронавируса
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Динамо" с огромным трудом пробилось в полуфинал Кубка Украины: видеообзор

среда, 11 марта 2020, 22:34
переглянути новину українською

В матче 1/4 финала Кубка Украины "Динамо" в дополнительное время обыграло "Александрию" со счетом 1:0 и завоевало путевку в полуфинал.

Большую часть матча динамовцы играли в меньшинстве, так как на 55-й минуте был удален Кадири за две желтые карточки. В концовке второго тайма Русин отправил мяч в ворота "Александрии", но он был отменен из-за офсайда. Решающий эпизод произошел в начале второго экстра-тайма, единственный гол в матче забил Цыганков.

"Динамо" - "Александрия" - 1:0 (0:0)

Гол: Цыганков, 106

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Кадири, Сидорчук, Караваев (Цыганков, 87), Буяльский (Шепелев, 84), Вербич (Андриевский, 117), Соль (Русин, 46)

"Александрия": Панькив, Лучкевич, Дубра, Бухал, Мирошниченко, Банада (Безбородько, 108), Довгий (Грицук, 75), Гречишкин, Мишенко (Задерака, 34), Ситало, Третьяков (Шендрик, 118)

Предупреждения: Кадири, Сидорчук, Попов — Бухал, Довгий, Мирошниченко, Гречишкин

Удаление: Кадири, 55 (повторное предупреждение)

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее сообщалось, что в полуфинал Кубка Украины вышла команда из села.

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

Ливерпуль - Атлетико - 1:0 Онлайн трансляция

ПСЖ - Боруссия - 1:0 онлайн трансляция

РБ Лейпциг - Тоттенхэм Хотспур - 3:0 Хроника матча, видео голов

Валенсия - Аталанта - 3:4 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: