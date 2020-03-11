"Динамо" с огромным трудом пробилось в полуфинал Кубка Украины: видеообзор

В матче 1/4 финала Кубка Украины "Динамо" в дополнительное время обыграло "Александрию" со счетом 1:0 и завоевало путевку в полуфинал.

Большую часть матча динамовцы играли в меньшинстве, так как на 55-й минуте был удален Кадири за две желтые карточки. В концовке второго тайма Русин отправил мяч в ворота "Александрии", но он был отменен из-за офсайда. Решающий эпизод произошел в начале второго экстра-тайма, единственный гол в матче забил Цыганков.

"Динамо" - "Александрия" - 1:0 (0:0)

Гол: Цыганков, 106

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Кадири, Сидорчук, Караваев (Цыганков, 87), Буяльский (Шепелев, 84), Вербич (Андриевский, 117), Соль (Русин, 46)

"Александрия": Панькив, Лучкевич, Дубра, Бухал, Мирошниченко, Банада (Безбородько, 108), Довгий (Грицук, 75), Гречишкин, Мишенко (Задерака, 34), Ситало, Третьяков (Шендрик, 118)

Предупреждения: Кадири, Сидорчук, Попов — Бухал, Довгий, Мирошниченко, Гречишкин

Удаление: Кадири, 55 (повторное предупреждение)

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее сообщалось, что в полуфинал Кубка Украины вышла команда из села.