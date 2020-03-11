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В полуфинал Кубка Украины вышла команда из села

среда, 11 марта 2020, 20:34
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Определились первые полуфиналисты Кубка Украины сезона-2019/20.

Первым в четверку лучших команд турнира вышел "Минай" из одноименного села в Ужгородской области. В четвертьфинале команда из Закарпатья в серии пенальти обыграла прошлогоднего финалиста турнира "Ингулец".

В другом матче "Мариуполь" оказался сильнее "Альянса". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу представителя Премьер-лиги.

КУБОК УКРАИНЫ

1/4 финала

МИНАЙ – ИНГУЛЕЦ - 1:1, по пен. - 6:5

Голы: Глагола, 30 - Мишуренко, 54.

Минай: Попович, Жичиков, Никитюк, Сантос, Стасюк, Вагин, Оринчак, Ткачук (Кополовец, 90+3), Глагола (Маик, 80), Пиняшко (Карноза, 104), Нуриев.

Ингулец: Шуст, Балан, Синегуб, Павлов, Фатеев, Лупашко, Козак (Коваленко, 101), Бартулович, Запорожец (Загальский, 101), Мишуренко (Квасный, 84), Сичинава (Коробка, 120+1).

АЛЬЯНС - МАРИУПОЛЬ - 2:4

Голы: Осадчий, 24, Ярошенко, 45+2 - Кулаков, 30, Яворский, 36, Полегенько, 47, Муравский, 66.

Альянс: Важинский, Загинайлов (Шпиренок, 90), Лучик, Медведев, Осадчий, Пикуль, Рогозинский, Сидоренко (Агапов, 61), В. Шарай (Приходько, 71), С. Шарай, Ярошенко.

Мариуполь: Гальчук, Муравский, Яворский, Игнатенко (Федорчук, 46), Корниенко, Мишнев (Путря, 79), Полегенько, Тищенко, Фомин (Топалов, 74), Чех.

В еще одном четвертьфинале, который проходит в эти минуты, встречаются "Динамо" и "Александрия". Последний участник полуфинала определится завтра, 12 марта, во встрече между "Десной" и "Ворсклой".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" победило "Шахтер" в супербитве 1/8 финала Кубка Украины.

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