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Известный украинский баскетболист попал в число возможных больных коронавирусом

четверг, 12 марта 2020, 12:37
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Украинский баскетболист Святослав Михайлюк, который выступает в НБА за "Детройт", входит в число людей, которые могли заразиться коронавирусом от другого баскетболиста - центрового "Юты" Руди Гобера.

Как пишут американские СМИ, всего под подозрением оказались 34 человека, среди которых и Михайлюк. Врачи хотят осмотреть всех игроков, которые контактировали с Гобером с пятницы, 6 марта.

Отметим, что в ночь на 8 марта команда Михайлюка играла против команды Гобера. В той игре наш соотечественник провел на паркете 24 минуты, а француз отыграл 35 минут.

Напомним, что Гобер стал первым баскетболистом НБА, у которого диагностировали коронавирус. За несколько дней до этого он публично высмеивал панику вокруг вируса.

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