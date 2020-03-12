Известный украинский баскетболист попал в число возможных больных коронавирусом

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк, который выступает в НБА за "Детройт", входит в число людей, которые могли заразиться коронавирусом от другого баскетболиста - центрового "Юты" Руди Гобера.

Как пишут американские СМИ, всего под подозрением оказались 34 человека, среди которых и Михайлюк. Врачи хотят осмотреть всех игроков, которые контактировали с Гобером с пятницы, 6 марта.

Отметим, что в ночь на 8 марта команда Михайлюка играла против команды Гобера. В той игре наш соотечественник провел на паркете 24 минуты, а француз отыграл 35 минут.

Напомним, что Гобер стал первым баскетболистом НБА, у которого диагностировали коронавирус. За несколько дней до этого он публично высмеивал панику вокруг вируса.