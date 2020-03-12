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У одного из лучших игроков НБА обнаружен коронавирус, лига пошла на жесткие меры

четверг, 12 марта 2020, 10:24
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Национальная баскетбольная ассоциация заявила об остановке текущего розыгрыша турнира. Ограничительные меры ввели на неопределенный срок из-за случая заражения коронавирусом одним из лучших баскетболистов НБА.

По данным западной прессы, перед поединком между "Ютой Джаз" и "Оклахома-Сити Тандер" защитник Руди Гобер сдал тест на коронавирус и тот оказался положительным.

Сразу же было принято решение об отмене матча, после чего в руководстве НБА заявили о приостановке всего чемпионата.

Скорее всего, на карантин также будут помещены и другие баскетболисты, которые играют в одной команде с Гобером.

Напомним, что Гобера признавали лучшим защитником НБА.

Ранее "Апостроф" сообщал, что по всему миру отменили крупнейшие спортивные мероприятия из-за смертельного вируса.

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