У одного из лучших игроков НБА обнаружен коронавирус, лига пошла на жесткие меры

Национальная баскетбольная ассоциация заявила об остановке текущего розыгрыша турнира. Ограничительные меры ввели на неопределенный срок из-за случая заражения коронавирусом одним из лучших баскетболистов НБА.

По данным западной прессы, перед поединком между "Ютой Джаз" и "Оклахома-Сити Тандер" защитник Руди Гобер сдал тест на коронавирус и тот оказался положительным.

Сразу же было принято решение об отмене матча, после чего в руководстве НБА заявили о приостановке всего чемпионата.

Скорее всего, на карантин также будут помещены и другие баскетболисты, которые играют в одной команде с Гобером.

Напомним, что Гобера признавали лучшим защитником НБА.

Ранее "Апостроф" сообщал, что по всему миру отменили крупнейшие спортивные мероприятия из-за смертельного вируса.