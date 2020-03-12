Смеялся над болезнью: всплыли неожиданные данные об игроке НБА, подхватившем коронавирус, видео

Центровой "Юты" Руди Гобер, у которого первым среди баскетболистов НБА диагностировали коронавирус, несколько дней назад публично высмеивал панику вокруг распространения вируса.

Во время одной из пресс-конференций баскетболисту сборной Франции задали вопрос о том, как он относится к панике. В ответ на это известный спортсмен начал смеяться и демонстративно потрогал все микрофоны журналистов, которые стояли на столе.

Geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir basın toplantısında şaka yaparak tüm mikrofonlara dokunan NBA oyuncusu Rudy Gobert'ın corona virüs testi pozitif çıktı ve NBA'deki tüm maçlar ertelendi. pic.twitter.com/ILLoIJAAUH — Kaç Yıl Oldu? (@kaacyiloldu) March 12, 2020

Отметим, что из-за заражения Гобера руководство НБА приняло решение отменить ближайшие матчи лиги.

По состоянию на утро четверга, 12 марта, число заболевших в результате пандемии коронавируса COVID-19 за сутки увеличилось на 8 тысяч человек и составило 126 тысяч человек, от осложнений вируса скончались уже более 4900 пациентов.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 11 марта, ВОЗ объявила о пандемии коронавируса COVID-19 и назвала две главные проблемы.