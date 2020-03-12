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Смеялся над болезнью: всплыли неожиданные данные об игроке НБА, подхватившем коронавирус, видео

четверг, 12 марта 2020, 11:13
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Центровой "Юты" Руди Гобер, у которого первым среди баскетболистов НБА диагностировали коронавирус, несколько дней назад публично высмеивал панику вокруг распространения вируса.

Во время одной из пресс-конференций баскетболисту сборной Франции задали вопрос о том, как он относится к панике. В ответ на это известный спортсмен начал смеяться и демонстративно потрогал все микрофоны журналистов, которые стояли на столе.

Отметим, что из-за заражения Гобера руководство НБА приняло решение отменить ближайшие матчи лиги.

По состоянию на утро четверга, 12 марта, число заболевших в результате пандемии коронавируса COVID-19 за сутки увеличилось на 8 тысяч человек и составило 126 тысяч человек, от осложнений вируса скончались уже более 4900 пациентов.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 11 марта, ВОЗ объявила о пандемии коронавируса COVID-19 и назвала две главные проблемы.

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