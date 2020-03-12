Суперматч в Лиге чемпионов перенесен из-за коронавируса

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским "Манчестер Сити" и мадридским "Реалом" перенесен из-за коронавируса COVID-19.

Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Ранее стало известно, что один из игроков баскетбольного "Реала" заразился коронавирусом. Игроки футбольного "Реала" были помещены в карантин, так как они находятся на одной базе с баскетболистами.

Матч "Манчестер Сити" - "Реал" должен был пройти 17 марта. Новая дата матча не определена.

Напомним, что в первом матче "Манчестер Сити" обыграл "Реал" на выезде со счетом 2:1.

Также был перенесен ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" - "Лион".

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. С тех пор по всему миру заразились более 120 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что УЕФА может перенести Евро-2020 из-за коронавируса.