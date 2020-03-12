Коронавирус не дремлет: по всему миру отменили крупнейшие спортивные мероприятия

Смертельный коронавирус продолжает держать в панике всю планету и руководства разных государств идут на жесткие меры, чтобы избежать его распространения. Так, по всему миру отменили крупнейшие спортивные события.

К примеру, в Канаде отменили чемпионат мира по фигурному катанию, а в Швеции перенесли этап женского Кубка мира по горнолыжному спорту. До этого этапы были отменены в Германии и Италии.

Также из-за коронавируса отменили матчи 1/4 Лиги Европы по футболу "Интер" – "Хетафе" и "Севилья" – "Рома".

Напомним, что Кабинет министров Украины на закрытом заседании принял решение о вводе по всей стране с 12 марта режима карантина из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19.

Как сообщал "Апостроф", из-за паники в супермаркетах, возникшей по поводу распространения смертельного коронавируса, в столице Чехии рассматривали возможность ограничить продажу продуктов питания на одного человека.