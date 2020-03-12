Не паниковать: как Украина подготовилась к эпидемии коронавируса

Китайский коронавирус уже во всю "хозяйничает" в Европе. В одной только Италии заболело более 10 тысяч человек. Молниеносное распространение COVID-2019 вынуждает власти стран ЕС идти на нестандартные меры. Так, например, Австрия закрыла въезд в страну для граждан Италии, а Польша ввела санитарный контроль на границе с Украиной, Россией и Беларусью. В Украине, к счастью, эпидемии коронавируса нет, но ситуация может измениться в считанные дни. Готовы ли власти к худшему сценарию и как планируют не допустить вспышки опасного заболевания, узнавал "Апостроф".

Жизнь на паузе

По данным Минздрава, в Украине был зафиксирован только 1 лабораторно подтвержденный случай заболевания китайским коронавирусом – в Черновцах. Однако проверяются анализы еще нескольких пациентов с подозрением на коронавирус.

Но украинское правительство призывает украинцев не паниковать, мол, у власти есть план, как не допустить вспышки коронавируса в стране. Этот план утверждал еще Кабмин Алексея Гончарука в начале февраля, а сам Гончарук был назначен главой оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине.

Согласно этому плану, который до сих пор является действующим, меры по недопущению распространения коронавируса должны были разработать облгосадминистрации до 10 февраля. В общем, так они и сделали, правда, просрочив разработку местных планов на 2-3 недели.

Суть практически всех местных мер по сдерживанию коронавируса сводится к трем пунктам: информирование, дезинфекция и обучение медперсонала. Например, в Полтаве распорядились организовать влажную уборку транспорта хлорсодержащими средствами не менее трех раз в сутки, а все учреждения образования и культуры обеспечить достаточным количеством мыла и настенными диспенсерами с антисептиками для рук.

А в Харькове, кроме дезинфекции в метро, местные власти распорядились ежедневно мониторить состояние здоровья сотрудников, которые работают на предприятиях с массовым скоплением людей: супермаркеты, рынки, общежития, торговые центры, а также провести чистки кондиционеров на этих объектах.

Во Львове и Хмельницком создали специализированные бригады экстренной медицинской помощи, укомплектованные костюмами биологической защиты, которые будут выезжать на вызов к пациентам с подозрением на коронавирус.

В Черновицкой области случай заражения коронавирусом признали чрезвычайной ситуацией регионального масштаба. С 6 марта на 16 дней здесь запретили все массовые мероприятия и приостановили учебный процесс в школах.

Учения в КиевеФото: Getty images

Активно готовятся не пересечься с коронавирусом и в столице. Мэр Киева Виталий Кличко с 12 марта решил отправить на карантин все детские садики и школы. Кроме того, Кличко пообещал закрыть развлекательные центры, отменить сеансы в кинотеатрах, а в торговых центрах поставить дежурить санитарных врачей. Общественный транспорт пока никто останавливать не будет, ведь перед выходом на маршрут его дезинфицируют, а две специальных бригады скорой готовы в любой момент транспортировать человека с подозрением на коронавирус в одну из семи подготовленных больниц Киева.

Что же касается общенациональных мер, то новый премьер-министр Денис Шмыгаль уже успел утвердить усиленный план по борьбе с распространением коронавируса в Украине. Согласно плану Шмыгаля, прежде всего, необходимо обеспечить украинцев достаточным количеством средств индивидуальной защиты, а Антимонопольному комитету побеспокоиться о том, чтобы маски в аптеках не продавались по цене новенькой Tesla. Для закупки средств индивидуальной защиты правительство выделило дополнительно 100 миллионов гривен.

Кроме того, до 1 июня КМУ запретил экспорт товаров противоэпидемического назначения, ввел трехнедельный карантин в учебных заведениях и ограничения на проведение массовых мероприятий численностью более 200 человек.

Вероятно, правительство могло бы поступить жестче. Однако по словам экс-министра здравоохранения Олега Мусия, меры Кабмина пока выглядят адекватными.

"На сегодня этого достаточно. Нужно, чтобы заработал хотя бы этот механизм, чтобы не посеять среди людей панику, - уверяет "Апостроф" Мусий. – Если объявить тотальный карантин и закрыть Украину как Италию, то это может вызвать панику, причем абсолютно необоснованную. Другое дело, что 100 миллионов, которые выделили, абсолютно недостаточно. Это ничто".

Опасная "контрабанда"

Впрочем, если коронавирус попадет в Украину и случай заболевания пройдет мимо внимания медиков, мыть с хлоркой поручни в общественном транспорте и отменять концерты будет уже поздно. Соответственно, важно не допустить "контрабанды" опасного заболевания через границу.

Для этих целей Госпогранслужба ввела температурный скрининг всех, кто пересекает границу Украины. С 25 февраля пограничники успели проверить температуру более 1,5 миллиона человек.

Проверка на границеФото: unian

"Проверяют 100% людей, который пересекают государственную границу Украины, - пояснили "Апострофу" в пресс-службе Госпогранслужбы. – Если на одном из пунктов пропуска у человека выявлена повышенная температура тела, вызывается специальная бригада скорой, которая уже проводит дополнительные исследования и принимает решение об определении человека в инфекционное отделение".

Однако такие меры на границе приняты скорее для галочки. Ведь, во-первых, человек может заразиться коронавирусом от носителя прямо в очереди на пункте пропуска и первые признаки заболевания у него проявятся уже через несколько дней после пересечения границы. А, во-вторых, пограничный скрининг легко обмануть.

"К сожалению, есть примеры, когда лица, которым мерили температуру, принимали жаропонижающие и не были идентифицированы как больные. Поэтому далеко не всегда измерение температуры позволяет выявить возможных инфицированных граждан, - пояснил "Апострофу" источник в Минздраве. – Более того, инкубационный период составляет 14 дней и совсем не обязательно, что в течение этих 14 дней у человека поднимется температура. Тем более, уже есть данные, что существуют легкие формы течения данного заболевания и, естественно, они не сопровождаются явно выраженной симптоматикой, по которой можно заподозрить возможность инфицирования".

А потому, самый действенный способ не допустить распространения коронавируса в Украине - ограничить транспортное сообщение с другими странами. Так, например, уже поступили в авиакомпании МАУ, сократив перелеты в страны ЕС, Турцию и Израиль. Позже в Кабмине приняли решение о прекращении авиасообщения с Италией.

Но тотально закрывать небо правительство не спешит.

Коснулись изменения и порядка пересечения линии разграничения с ОРДЛО. На КПВВ на Донбассе также ввели процедуру температурного скрининга.

"Граждан Украины, которые имеют регистрацию на подконтрольной правительству Украины территории, в случае подозрения на поражение коронавирусной инфекцией, будут доставлять специализированное лечебное учреждение", - отмечают в Госпогранслужбе.

Но если украинец пытается пересечь линию разграничения со стороны ОРДЛО, а прописки на свободной территории Украины у него нет, зато есть повышенная температура тела, то ему откажут в пропуске.