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Украинский футбол оставили без болельщиков из-за коронавируса: названы сроки

четверг, 12 марта 2020, 15:45
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С 12 марта по 3 апреля матчи Премьер-лиги, Кубка Украины, чемпионатов U-21 и U-19, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и первенств по футзалу будут проходить при пустых трибунах.

Такое решение принял исполком Украинской ассоциации футбола, который начал выполнять постановление Кабмина о предотвращении распространения коронавируса.

Из-за таких ограничений без болельщиков пройдет главное противостояние страны - "Шахтер" – "Динамо", которое должно состояться 22 марта в Харькове.

Число лиц, задействованных в организации и проведении матча, не должно превышать 200 человек.

Также 12 марта стало известно, что руководство испанской Ла Лиги на несколько недель приостанавливает проведение первенства. Аналогичные меры раньше приняли и в Италии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в УЕФА рассматривают вопрос о приостановке Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса, который стремительно распространяется по Европе.

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