В НХЛ приняли жесткие меры из-за распространения коронавируса

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о приостановке сезона из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.
Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.
Ранее стало известно, что коронавирусом заболел баскетболист Руди Гобер, а баскетбольные и хоккейные команды часто проводят матчи на одной площадке. Из-за болезни Гобера сезон в НБА был приостановлен.
Дата возобновления сезона на данный момент не определена.
Напомним, что вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. С тех пор по всему миру заразились более 120 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что УЕФА может перенести чемпионат Европы по футболу из-за коронавируса.