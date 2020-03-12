В НХЛ приняли жесткие меры из-за распространения коронавируса

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о приостановке сезона из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.

Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Ранее стало известно, что коронавирусом заболел баскетболист Руди Гобер, а баскетбольные и хоккейные команды часто проводят матчи на одной площадке. Из-за болезни Гобера сезон в НБА был приостановлен.

Дата возобновления сезона на данный момент не определена.

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. С тех пор по всему миру заразились более 120 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что УЕФА может перенести чемпионат Европы по футболу из-за коронавируса.