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В НХЛ приняли жесткие меры из-за распространения коронавируса

четверг, 12 марта 2020, 19:46
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о приостановке сезона из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.

Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Ранее стало известно, что коронавирусом заболел баскетболист Руди Гобер, а баскетбольные и хоккейные команды часто проводят матчи на одной площадке. Из-за болезни Гобера сезон в НБА был приостановлен.

Дата возобновления сезона на данный момент не определена.

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. С тех пор по всему миру заразились более 120 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что УЕФА может перенести чемпионат Европы по футболу из-за коронавируса.

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