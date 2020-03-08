"Колос" и "Шахтер" устроили феерию в чемпионате Украины: видеообзор

В матче 22-го тура чемпионата Украины "Шахтер" на выезде обыграл "Колос" со счетом 4:3.

"Колос" – "Шахтер" - 3:4 (1:2)

Голы: Милько (37, 76), Гавриш (67, с пенальти) -Тайсон (12, с пенальти), Мораес (32, 81), Тете (60)

"Колос": Волынец, Гавриш, Ефремов, Емец (Черноморец, 75), Милько, Петров, Ориховский (Бондаренко, 88), Богданов, Ильин, Вильхьяльмссон, Лысенко (Кожушко, 58).

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Кривцов (Бондарь, 74), Додо (Болбат, 64), Матвиенко, Тете, Майкон, Коноплянка (Бондаренко, 73), Маркос Антонио, Тайсон, Мораес.

Предупреждения: Петров (11), Емец (32), Ефремов (33), Мораес (41), Тете (45), Милько (56), Кривцов (67), Маркос Антонио (85).

Удаление: Маркос Антонио (90+6)

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