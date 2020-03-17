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Президент футбольного клуба назвал примерные сроки появления вакцины от коронавируса

вторник, 17 марта 2020, 09:49
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Президент немецкого "Хоффенхайма" Дитмар Хопп, который является владельцем биофармацевтической компании CureVac, рассказал, что вакцина от китайского коронавируса может появиться ближе к осени.

Слова Хоппа приводит Sport1.de.

"Это зависит от института Пауля Эрлиха (Федеральный институт вакцины - прим. "Апострофа"). Сначала необходимо провести тесты на животных, а затем на людях. Я думаю, что вакцина должна появиться к осени, но к этому времени может появиться новый штамм вируса", - сказал Хопп.

Напомним, что вспышка коронавируса COVID-19 произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент от заболеваний, вызванных коронавирусом, скончались более семи тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в США начали тестирование вакцины от коронавируса.

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