В США начались испытания вакцины против коронавируса: когда ждать результат

В понедельник, 16 марта, экспериментальную дозу препарата, который проходит клиническое испытание вакцины против SARS-CoV-2 (что вызывает заболевание COVID-19), получили первые участники исследования.

Об этом сообщает AP News.

Испытания и разработка вакцины финансируются и проводятся американскими Национальными институтами здравоохранения и биотехнологической компанией Moderna Inc., они пройдут в Сиэтле, в Вашингтонском научно-исследовательском институте здоровья.

Для участие в испытаниях согласились 45 добровольцев. Никто из них не заражен коронавирусом. Тесты пока что предполагают исследование того, какие побочные эффекты может вызвать препарат.

Однако, специалисты подчеркивают, даже если этот этап испытаний будет успешным, на полное тестирование и окончательную подготовку к применению вакцины может уйти больше года.

Как сообщал "Апостроф", нидерландские ученые обнаружили антитело, которое блокирует инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19.