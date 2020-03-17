УЕФА оценил финансовые потери в связи с переносом Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оценил ущерб от переноса Евро-2020 на 2021 год в 302 миллиона евро.

Об этом сообщает The Athletic.

По сведениям источника, такую сумму УЕФА хочет получить от клубов и национальных чемпионатов за перенос чемпионата Европы. Отмечается, что возможный перенос Евро-2020 связан с тем, чтобы дать возможность европейским странам доиграть чемпионаты и тем самым избежать огромных финансовых потерь.

Напомним, что сейчас в связи с угрозой распространения китайского коронавируса COVID-19 приостановлены чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии, Франции, Португалии, Нидерландов и других страны, а также Лига чемпионов и Лига Европы.

Ранее сообщалось, что в Испании от коронавируса умер молодой тренер.