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Большого тенниса не будет: ATP и WTA останавливают все турниры на длительный срок

четверг, 19 марта 2020, 09:53
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Ассоциации мужского и женского тенниса (ATP и WTA) отменяют все теннисные турниры, которые должны были пройти в ближайшие несколько месяцев. Это связано со вспышкой коронавируса.

Как сообщает официальный сайт WTA, все турниры WTA и ATP будут приостановлены до 7 июня.

Там же отмечают, что рейтинги ATP и WTA на этот период будут заморожены.

Кроме того, до 7 июня отменяются все челленджеры ATP и соревнования ITF. Также известно, что турнир Большого шлема Ролан Гаррос перенесли на осень. Он должен пройти с 20 сентября по 4 октября.

В организациях ожидают, что турниры будут возобновлены с 8 июня в полном объеме.

Ранее "Апостроф" сообщал, что УЕФА оценил финансовые потери в связи с переносом Евро-2020.

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